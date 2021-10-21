Президент Bellator — о следующем оппоненте Федора Емельяненко: «Круче Дос Сантоса»
Президент Bellator заявил, что следующий соперник Федора Емельяненко круче Дос Сантоса
21 октября, 21:41
Президент Bellator Скотт Кокер не стал раскрывать имена вероятных соперников легендарного россиянина Федора Емельяненко после его боя с американцем Тимоти Джонсоном.
— Ох, у меня в голове несколько отличных идей, но сейчас не буду раскрывать все карты, — сказал Кокер в интервью «СЭ».
— Это Джуниор Дос Сантос или кто-то еще другой?
— Нет-нет. Этот соперник гораздо круче Дос Сантоса.
Бой Емельяненко — Джонсон станет частью турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.
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