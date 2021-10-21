Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Президент Bellator — о следующем оппоненте Федора Емельяненко: «Круче Дос Сантоса»

Президент Bellator заявил, что следующий соперник Федора Емельяненко круче Дос Сантоса
21 октября, 21:41
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент Bellator Скотт Кокер не стал раскрывать имена вероятных соперников легендарного россиянина Федора Емельяненко после его боя с американцем Тимоти Джонсоном.

— Ох, у меня в голове несколько отличных идей, но сейчас не буду раскрывать все карты, — сказал Кокер в интервью «СЭ».

— Это Джуниор Дос Сантос или кто-то еще другой?

— Нет-нет. Этот соперник гораздо круче Дос Сантоса.

Бой Емельяненко — Джонсон станет частью турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Друг подозреваемого в педофилии Белостоцкого шокирован известием о его аресте
2
1