Президент Bellator Скотт Кокер не стал раскрывать имена вероятных соперников легендарного россиянина Федора Емельяненко после его боя с американцем Тимоти Джонсоном.

— Ох, у меня в голове несколько отличных идей, но сейчас не буду раскрывать все карты, — сказал Кокер в интервью «СЭ».

— Это Джуниор Дос Сантос или кто-то еще другой?

— Нет-нет. Этот соперник гораздо круче Дос Сантоса.

Бой Емельяненко — Джонсон станет частью турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.