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Сегодня, 19:30

Тимур Золотой объяснил, почему Шлеменко может победить Эномото по правилам кикбоксинга

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец на голых кулаках Тимур Мусаев поделился прогнозом на бой Александра Шлеменко и Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга.

«Сейчас многие говорят, что у Шлеменко кризис, что он уже не тот, что у него спад, — сказал Мусаев «СЭ». — Да, возможно, какой-то спад есть, но не стоит его списывать со счетов. Он проиграл в крайнем бою Маге, пройдя все пять раундов и устроив настоящую рубку. С Иличем... мы все понимаем, что там была доля везения для серба, как почти при любом быстром нокауте. Никто от этого не застрахован. Эномото хороший боец, но почему-то все забывают, что это тоже уже не молодой пацан, ему 39 лет, и его пик тоже давно позади. Конечно, актуален вопрос того, как Александр будет чувствовать себя в кикбоксинге. Но если взять во внимание то, что есть у каждого из бойцов в ММА, то думаю, что Шлеменко способен переиграть на опыте, способен передавить на характере. Я не вижу у Эномото технического преимущества, а по духу он с Александром не сравнится. Поэтому считаю, что бой будет за Сашей».

Бой Шлеменко и Эномото по кикбоксингу пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля.

Александр Шлеменко
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