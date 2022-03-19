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Сегодня, 22:43

Тимур Валиев за четыре боя в UFC пять раз оказался в нокдауне

Никита Горшенин
Корреспондент
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Российский боец легчайшего веса UFC Тимур Валиев уступил единогласным решением Джеку Шору на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. По ходу поединка Валиев дважды оказывался на канвасе после пропущенного удара.

За 4 поединка в UFC дагестанский боец 5 раз падал в нокдаун — столько в истории выступления российских бойцов в UFC роняли только тяжеловеса Алексея Олейника:

Тимур Валиев — 5 раз падал в нокдаун в UFC;
Алексей Олейник — 5;
Шамиль Абдурахимов — 3;
Гаджимурад Антигулов — 3;
Азамат Гашимов — 3;
Омари Ахмедов — 3.

UFC
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