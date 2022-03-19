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Сергей Павлович: «Нокаут никогда не планируешь, получается случайно»:

Сергей Павлович оценил победу над Абдурахимовым на турнире UFC в Лондоне
Никита Горшенин
Корреспондент
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Российский боец Сергей Павлович прокомментировал победу над Шамилем Абдурахимовым на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Хочу сказать публике спасибо, Англии. Нокаут, его никогда не планируешь, получается случайно. Хочу сказать своему оппоненту, я очень хорошо его знаю, большое спасибо ему. И всем, кто за меня болел, большое спасибо», — сказал Павлович.

Спортсмен одержал победу над Абдурахимовым нокаутом в первом раунде.

Это пятнадцатая победа при одном поражении на счету Павловича. Абдурахимов потерпел седьмое поражение при двадцати победах.

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