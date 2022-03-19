19 марта в Лондоне (Англия) проходит турнир UFC Fight Night 204. В главном поединке которого подерутся россиянин Александр Волков и англичанин Том Аспиналл.

Бой в тяжелом весе начнется не ранее 01.40 мск 20 марта. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка Александр Волков — Том Аспиналл. Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru и «Матч Боец». Она начнется в 23.00 19 марта.

На счету 33-летнего Волкова в ММА 34 победы и 9 поражений. 30 октября 2021-го россиянин единогласным решением победил Марчина Тыбуру на UFC 267.

У 28-летнего Аспиналла в ММА — 11 побед и два поражения. 4 сентября 2021 года он победил техническим нокаутом Сергея Спивака на UFC Fight Night 191.

18 марта прошла процедура взвешивания бойцов. Волков оказался на 0,45 кг тяжелее Аспиналла перед боем на турнире UFC в Лондоне.