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Сегодня, 23:05

Дана Уайт не поедет на UFC 275, потому что будет играть в казино с сыном

Никита Горшенин
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт не поедет в Сингапур на турнир UFC 275, потому что будет отмечать день рождения сына. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «My Mom's Basement with Robbie Fox».

— Дана, ты будешь на этом карде?

— Нет-нет-нет. На этой неделе моему сыну исполняется 21 год. Впервые мы будем вместе играть в казино в четверг, а потом полетим на выходные в Майами.

— А какое казино в Вегасе разрешает тебе играть сейчас? (Уайт много выигрывает, и казино вносят его в черные списки — Прим. «СЭ»).

— Caesar's Palace. Если ты хочешь поиграть в Вегасе, то это лучшее казино в городе. Даже если и они в итоге выпнут меня, я все равно буду говорить, что они лучшие. И я уверен, что они выпнут.

UFC 275 пройдет 11 июля в Сингапуре. В главном событии вечера за титул в полутяжелом весе подерутся Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка.

Дана Уайт
UFC
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