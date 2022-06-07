Дана Уайт не поедет на UFC 275, потому что будет играть в казино с сыном

Президент UFC Дана Уайт не поедет в Сингапур на турнир UFC 275, потому что будет отмечать день рождения сына. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «My Mom's Basement with Robbie Fox».

— Дана, ты будешь на этом карде?

— Нет-нет-нет. На этой неделе моему сыну исполняется 21 год. Впервые мы будем вместе играть в казино в четверг, а потом полетим на выходные в Майами.

— А какое казино в Вегасе разрешает тебе играть сейчас? (Уайт много выигрывает, и казино вносят его в черные списки — Прим. «СЭ ») .

— Caesar's Palace. Если ты хочешь поиграть в Вегасе, то это лучшее казино в городе. Даже если и они в итоге выпнут меня, я все равно буду говорить, что они лучшие. И я уверен, что они выпнут.