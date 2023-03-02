Тим Цзю: «Подарю фанатам зрелищную победу нокаутом»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) уверен, что он сможет нокаутировать Тони Харрисона (29-3).

«Я не могу недооценивать Тони Харрисона, но с учетом того, как я тренируюсь, у меня нет сомнений, что подарю фанатам зрелищную победу нокаутом, — приводит слова Цзю Boxing Scene. — Большое уважение Тони, что он принял вызов и приехал в Австралию, но он вернется домой с пустыми руками.

Кроме того, я очень доволен, что мои фанаты в США смогут посмотреть бой на Showtime. Надеюсь, они готовы оценить эту атмосферу и посмотреть увлекательное противостояние".

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.