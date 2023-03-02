Шевченко рассказала о планах на проведение третьего боя против Нуньес

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о планах на проведение третьего боя против бразильянки Аманды Нуньес, которой она проигрывала в 2016 и 2017 годах.

«Год назад говорила, что бой с Нуньес неизбежен. Время закрыть трилогию? О, да! Как раз это и чувствую — что момент совсем-совсем близко. Неизбежность, скоро случится. Может ли бой случиться в этом году? Все возможно. Считаю, это очень подходящий год — 2023-й. 30-летие отмечает UFC и 30-летие отмечаю я как боец смешанных единоборств. Ровно 30 лет я в спорте уже нахожусь. Идеальное время», — приводит слова Шевченко Sport24.