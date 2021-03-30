Ти Джей Диллашоу: «Ян выиграет в реванше со Стерлингом»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу уверен, что Петр Ян победит Алджамейна Стерлинга в ответном бою.

«Я смотрел этот бой дома у моего тренера Дуэйна Людвига в Колорадо, — сказал Диллашоу в интервью ESPN. — Дуэйн смотрел бой с блокнотом, постоянно записывал по Яну какие-то идеи. Что именно за идеи? Ха, не скажу. Но просто знаю, что он очень удобный по стилю мне соперник. Стерлинг выглядел плохо в этом бою. Чересчур агрессивный, но за этой агрессией не стояло никаких угроз.



Ян здорово защищался от борьбы, постоянно бросал сам. Думаю, это колено было абсолютно случайным. Стерлинг просто сел на корточки и тормозил бой, я сам считаю, что это правило должно быть как-то изменено. В моей голове я готовлюсь к Яну. Считаю, что он выйдет на реванш еще более уверенным и выиграет».

7 марта Ян проиграл титул Стерлингу дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом в голову. Диллашоу проведет бой против Кори Сэндхэгена 9 мая.