Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу в интервью ESPN поделился ожиданиями от боя против Кори Сэндхэгена.

«Кори когда-то привел в наш зал Дуэйн Людвиг, — сказал Диллашоу. - По-моему, первый раз я увидел его перед первым боем с Барао, потом он помогал мне перед реваншем и особенно много — перед боем с Крузом. Перед Крузом я хотел, чтобы Кори был на каждой тренировке, я хорошо ему платил за эти спарринги, потому что мне нужен был человек, который двигается, как Круз. Мы также работали много над голландским кикбоксингом, разучивали всякие разные комбинации.



Сколько раундов мы отспарринговали? Не помню. Очень много. Кори — хороший атлет, я сразу понял еще тогда, что он в порядке. Я активнее всех выступал за то, чтобы его взяли в UFC. Иногда я в спаррингах работал против него слишком жестко, и где-то он не выдерживал... Сейчас он много болтает языком про том, что я принимал самый опасный стероид, но я вообще не принимал никаких стероидов.



Как бы там ни было, мне нравится Кори, я испытываю к нему симпатию. Когда он дрался с Линекером и Ассунсао, то писал мне в директ, просил советы: «Как я могу побить их?», и я давал ему их. Но что бы ни говорил Кори, как бы ни давал понять, что у него есть шанс в нашем бою, нужно понимать, что тренировки и реальные бои — разные вещи. Гарбрандт тоже говорил, что он что-то там выигрывал у меня в спаррингах, но что было в боях? Я набрал вес, это очень поможет мне в грэпплинге, борьбе, поднимет силу в ударах. Испытываю огромное удовольствие от возвращения, уверен, что буду чемпионом к концу этого года. Папочка вернулся».

Диллашоу проведет бой против Кори Сэндхэгена 9 мая на турнире UFC Fight Night.