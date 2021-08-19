Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ти Джей Диллашоу: «О'Мэлли не будет чемпионом. У него слишком много слабостей»

00:05
Ти Джей Диллашоу. Фото Instagram
Ти Джей Диллашоу. Фото Instagram
Теги:

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу не видит Шона О’Мэлли в качестве потенциального чемпиона.

«Я не думаю, что он когда-нибудь станет чемпионом, — говорит Диллашоу в интервью Submission Radio. — Слишком много у него слабых мест. И они грамотно скармливают ему правильных соперников, потому что он привлекает большую публику. Отдаю ему должное, парень очень крут в самораскрутке.

UFC — это пиар-машина, и когда они чувствуют, что в человеке что-то есть, он умеет себя подать — они начинают ему помогать раскручиваться. Но он и сам много сделал для раскрутки — а это большой, очень большой труд. Но как боец… Первый же рейтинговый хороший соперник, Чито Вера, и его финишировали в 1-м раунде. Но надеюсь, что он расшумится до той степени, что и я смогу срубить с него деньжат, когда мы встретимся».

10 июля О’Мэлли нокаутировал Крис Моутиньо на UFC 264. Боец идет на двух победах нокаутами подряд в легчайшем весе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Оставила записку в Стене плача и читала Шему перед выходом на ковер». Как Линой Ашрам готовилась к Олимпиаде
«Шахтер» на выезде обыграл «Монако» Головина в отборочном турнире Лиги чемпионов
«Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной». 20 лет трагедии в Махачкале
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд