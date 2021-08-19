Ти Джей Диллашоу: «О'Мэлли не будет чемпионом. У него слишком много слабостей»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу не видит Шона О’Мэлли в качестве потенциального чемпиона.

«Я не думаю, что он когда-нибудь станет чемпионом, — говорит Диллашоу в интервью Submission Radio. — Слишком много у него слабых мест. И они грамотно скармливают ему правильных соперников, потому что он привлекает большую публику. Отдаю ему должное, парень очень крут в самораскрутке.

UFC — это пиар-машина, и когда они чувствуют, что в человеке что-то есть, он умеет себя подать — они начинают ему помогать раскручиваться. Но он и сам много сделал для раскрутки — а это большой, очень большой труд. Но как боец… Первый же рейтинговый хороший соперник, Чито Вера, и его финишировали в 1-м раунде. Но надеюсь, что он расшумится до той степени, что и я смогу срубить с него деньжат, когда мы встретимся».