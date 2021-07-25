Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ти Джей Диллашоу: «Кори не очень хорош в работе вторым номером. План был давить и переводить»

08:00
Теги:

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал, каким был план на бой против Кори Сэндхэгена.

«Кори не очень хорош в работе на контратаках. Когда ты давишь его и сажаешь на велосипед, то можешь делать с ним все, что хочешь — отбивать ноги, переводить и так далее. Задача была переводить его и забирать спину. Я занимался в зале Грейси к этому бою, очень хорошо наработал фул бэк-маунт, но из-за колена не мог обвязывать его корпус ногами», — сказал Диллашоу на послематчевой пресс-конференции.

Диллашоу выиграл у Сэндхэгена раздельным решением в главном бою вечера на UFC Vegas 32.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

Есть первое золото России! Бацарашкина вырвала его в фантастическом финале в стрельбе, несмотря на сбой электроники
Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!
Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд