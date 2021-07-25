Ти Джей Диллашоу: «Кори не очень хорош в работе вторым номером. План был давить и переводить»
08:00
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал, каким был план на бой против Кори Сэндхэгена.
«Кори не очень хорош в работе на контратаках. Когда ты давишь его и сажаешь на велосипед, то можешь делать с ним все, что хочешь — отбивать ноги, переводить и так далее. Задача была переводить его и забирать спину. Я занимался в зале Грейси к этому бою, очень хорошо наработал фул бэк-маунт, но из-за колена не мог обвязывать его корпус ногами», — сказал Диллашоу на послематчевой пресс-конференции.
Диллашоу выиграл у Сэндхэгена раздельным решением в главном бою вечера на UFC Vegas 32.
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