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Ти Джей Диллашоу: «Готов вернуться в феврале-марте или стать запасным на бой Яна и Стерлинга»

08:15
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился планами возвращения в октагон.

«Я хочу вернуть пояс, не был впечатлен боем Яна со Стерлингом. Готов ли быть запасным на их бой в Абу-Даби? Конечно, готов. Я хочу пояс назад. Когда готов вернуться? Февраль-март», — сказал Диллашоу на послематчевой пресс-конференции.

Диллашоу выиграл у Сэндхэгена раздельным решением в главном бою вечера на UFC Vegas 32.

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Никита Горшенин все материалы автора

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