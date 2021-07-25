Ти Джей Диллашоу: «Готов вернуться в феврале-марте или стать запасным на бой Яна и Стерлинга»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился планами возвращения в октагон.

«Я хочу вернуть пояс, не был впечатлен боем Яна со Стерлингом. Готов ли быть запасным на их бой в Абу-Даби? Конечно, готов. Я хочу пояс назад. Когда готов вернуться? Февраль-март», — сказал Диллашоу на послематчевой пресс-конференции.

Диллашоу выиграл у Сэндхэгена раздельным решением в главном бою вечера на UFC Vegas 32.