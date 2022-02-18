Телеканал РЕН-ТВ перезапускает свой спортивный проект «Бойцовский клуб»

Телеканал РЕН-ТВ перезапускает свой проект «Бойцовский клуб РЕН-ТВ» и открывает сезон Суперсерии с участием российских и зарубежных звезд единоборств.

В рамках Суперсерии ежемесячно будут проводиться уникальные по составу бойцов турниры. Старт проекта даст поединок звезды смешанных единоборств Магомеда Исмаилова против нигерийского боксера Оланреваджу Дуродолы, который состоится 25 февраля в «Вегас Сити Холле».

Планируется, что в ближайшие месяцы в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Суперсерия» состоятся поединки с участием таких российских бойцов как Сергей Харитонов, Федор Чудинов, Алексей Папин, Павел Силягин, Денис Лебедев и других.

В рамках обновленного турнира для более профессиональной подготовки бойцов было введено наставничество. В качестве наставников будут Константин Дзю, Александр Поветкин, Николай Валуев.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке. В прямом эфире поединок покажет телеканал РЕН ТВ.