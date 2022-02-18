Объявлен бой Шлеменко — Одилов в Eagle FC

Промоушен Хабиба Нурмагомедова Eagle FC объявил поединок между чемпионом в среднем весе Фарудином Одиловым и Александром Шлеменко. Турнир Eagle FC 47 пройдет 1 апреля в Сочи.

Также на турнире непобеждённый чемпион легчайшего веса Ренат Хавалов (5-0) встретится с Рамазаном Амаевым (7-0) в соглавном событии.

Ранее сообщалось, что бой Шлеменко — Одилов был под угрозой срыва, так как Шлеменко не мог восстанавиться от перелома руки, полученного в поединке с Артуром Гусейновым в октябре 2021 года.

На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа и 13 поражений, а еще один его бой признан несостоявшимся.

Одилов в декабре 2021 года на турнире Eagle FC 43 одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Иноком Солвесом Торресом. У Одилова 12 побед, два поражения и две ничьи.