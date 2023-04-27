Тедди Атлас рассказал, почему Павлович — угроза Джону Джонсу

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас уверен, что россиянин Сергей Павлович (18-1) способен нанести экс-чемпиону UFC в полутяжелом и действующему чемпиону в тяжелом весе Джону Джонсу (27-1) поражение.

«Павлович показал, почему он является силой, с которой нужно считаться, и поэтому я хотел бы увидеть его против Джона Джонса, — сказал Атлас на своем YouTube-канале. — Это было бы очень интересно. У него есть физическая сила и способности. Кроме того, он достаточно развился технически, чтобы конкурировать с Джонсом в стойке.

У него есть кое-что еще: он достаточно силен ментально. Это то, в чем Ган откровенно провалился. Я предпочитаю не бить лежачего, но Ган был недостаточно психологически устойчив. Думаю, это проявилось еще тогда, когда он проиграл Нганну. Джонс был слишком силен для него не только физически, но и ментально. Вот в чем различие Гана и Павловича. Думаю, Павлович будет достаточно силен психологически, чтобы конкурировать с Джонсом».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.