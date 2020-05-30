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«Тебе не надоело бить старых бразильцев?» Российский тяжеловес бросил вызов Харитонову

22:38
Сергей Харитонов. Фото "Известия".
Сергей Харитонов. Фото "Известия".
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Российский тяжеловес Антон Вязигин вызвал на бой ветерана ММА Сергея Харитонова.

В субботу Вязигин победил единогласным решением судей Евгения Мякинкина (16-13) на турнире Leon Warriors.

 — Если тебе не надоело бить старых бразильцев и сбитых летчиков, прими вызов, — отметил Вязигин.

Он добавил, что стал сильнее по сравнению с 2018 годом, когда провел бой с Харитоновым в лиге М-1. Тот поединок был признан несостоявшимся, так как Харитонов не смог продолжать бой после тычка в глаз.

 — Жду твой ответ, Сергей, — сказал Вязигин.

На счету 26-летнего Вязигина — 15 побед и 3 поражения в ММА. У 39-летнего Харитонова — 31 победа, 8 поражений.

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