Тажанов спрогнозировал досрочную победу Саясатова над Сагыном

Чемпион мира по муайтай Аян Тажанов поделился ожиданиями от боя между Казбеком Сагыном и Еламаном Саясатовым.

«Казбек — трехкратный чемпион мира по рукопашному бою. Еламан невероятно опытный боец муайтай. Однако тайский бокс всегда превосходит другие виды единоборств в плане ударной техники. Саясатов — голоден до побед. Он выйдет из клетки со щитом либо на щите. Если Еламан выложится на 100%, то выиграет бой досрочно», — цитирует Тажанова Meta-ratings.kz.

Поединок между Сагыном и Саясатовым пройдет 27 сентября на турнире Naiza в Усть-Каменогорске.