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Сарсембеков назвал Саясатова фаворитом поединка с Сагыном

Игнат Заздравин
Корреспондент

Казахстанский тайбоксер Алмаз Сарсембеков поделился ожиданиями от боя между Казбеком Сагыном и Еламаном Саясатовым.

«Вы видели, как Жубаныш нокаутировал Сагына? Еламан крупнее, чем Багдат, и бьет жестко. Если этот поединок пройдет всю дистанцию, для Казбека это уже будет победой. Отдаю 70 на 30% в пользу Саясатова. Скорее всего, он победит досрочно», — приводит слова Сарсембекова Meta-ratings.kz

Поединок между Сагыном и Саясатовым пройдет 27 сентября на турнире Naiza в Усть-Каменогорске.

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