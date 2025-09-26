Сарсембеков назвал Саясатова фаворитом поединка с Сагыном

Казахстанский тайбоксер Алмаз Сарсембеков поделился ожиданиями от боя между Казбеком Сагыном и Еламаном Саясатовым.

«Вы видели, как Жубаныш нокаутировал Сагына? Еламан крупнее, чем Багдат, и бьет жестко. Если этот поединок пройдет всю дистанцию, для Казбека это уже будет победой. Отдаю 70 на 30% в пользу Саясатова. Скорее всего, он победит досрочно», — приводит слова Сарсембекова Meta-ratings.kz

Поединок между Сагыном и Саясатовым пройдет 27 сентября на турнире Naiza в Усть-Каменогорске.