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Иван Емельяненко освободился из колонии и заявил о желании вернуться на ринг

Павел Лопатко
Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Младший брат российских бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван вышел из колонии после удовлетворения его ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщает РЕН ТВ.

«По поводу возвращения на ринг. Думаю, да, если буду интересен. Надо созвониться с промоутерами. Думаю, что вернусь», — сказал 37-летний боец.

Емельяненко выразил благодарность родственникам и друзьям, которые поддерживали спортсмена во время его пребывания в колонии. Он добавил, что старался поддерживать форму и занимался в спортивном городке каждый день.

Емельяненко отбывал наказание в колонии №4 в Алексеевском районе Белгородской области.

В декабре 2024 года Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса о нанесении тяжких телесных повреждений. Весной 2024 года у Ивана случился конфликт с человеком, который оскорбил его семью. В ответ боец несколько раз ударил его по лицу.

Защита Емельяненко обжаловала приговор. В феврале 2025 года стало известно, что его оставили в силе.

В карьере Емельяненко были поединки по смешанным единоборствам и боксу.

Источник: РЕН ТВ
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Иван Емельяненко
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