Сидаков назвал лучших бойцов ММА

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал, кого считает лучшими бойцами в истории ММА.

«Я бы назвал несколько человек. Во-первых, это Джон Джонс, во-вторых, Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Сейчас в этот ряд подтягивается и Ислам Махачев. Он снова на классе уверенно победил и снова подтвердил свой высочайший уровень», — сказал Сидаков «РБ Спорт».

28-летний Сидаков не был приглашен на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе. После этого он думал о переходе в MMA.