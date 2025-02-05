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Сегодня, 18:05

Сидаков назвал лучших бойцов ММА

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал, кого считает лучшими бойцами в истории ММА.

«Я бы назвал несколько человек. Во-первых, это Джон Джонс, во-вторых, Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Сейчас в этот ряд подтягивается и Ислам Махачев. Он снова на классе уверенно победил и снова подтвердил свой высочайший уровень», — сказал Сидаков «РБ Спорт».

28-летний Сидаков не был приглашен на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе. После этого он думал о переходе в MMA.

Источник: «РБ Спорт»
Джон Джонс
Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
Заурбек Сидаков
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