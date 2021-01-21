Тарасов записал обращение к Кокляеву: «Пухляш, готовься, ты упадешь»
18:22
Блогер и боец ММА Артем Тарасов в сторис в Instagram подшутил над спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Спортсмены встретятся в новом турнире, в котором участвуют и профессиональные бойцы, и блогеры.
«Пухляш, готовься, ты упадешь в первом раунде! Заскринь этот видос», — сказал Тарасов.
Ранее Тарасов заявил, что намерен одолеть Кокляева быстрее, чем это сделал боец ММА Александр Емельяненко.
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