Тарасов записал обращение к Кокляеву: «Пухляш, готовься, ты упадешь»

Блогер и боец ММА Артем Тарасов в сторис в Instagram подшутил над спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Спортсмены встретятся в новом турнире, в котором участвуют и профессиональные бойцы, и блогеры.

«Пухляш, готовься, ты упадешь в первом раунде! Заскринь этот видос», — сказал Тарасов.

Ранее Тарасов заявил, что намерен одолеть Кокляева быстрее, чем это сделал боец ММА Александр Емельяненко.