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«Хабиб идет на...». Тактаров — жестко на вопрос про шутку об избиении пассажира в московском метро

Тактаров послал Хабиба после его шутки об избиении пассажира в Москве
13 октября, 13:39
Олег Тактаров и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Олег Тактаров и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский ветеран ММА Олег Тактаров отреагировал на просьбу прокомментировать слова бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Боец и промоутер в шутку сравнил избиение пассажира в московском метро тремя уроженцами Дагестана с дракой своей команды с Конором Макгрегором.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», — написал Хабиб, прикрепив фото Макгрегора.

«Хабиб идет на *** (мужской половой орган. — Прим. «СЭ»), просто идет на ***. Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», — сказал Тактаров, эмоционально отреагировав на звонок Metaratings.ru.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Ковалев заступился за девушку в метро, за что был избит. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленное мужество и неравнодушие.

Дополнительная информация:

https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-poslal-khabiba-nurmagomedova-posle-posta-ob-izbienii-passazhira-v-moskovskom-metro-1083818/

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Роман Шишов все материалы автора
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