«Хабиб идет на...». Тактаров — жестко на вопрос про шутку об избиении пассажира в московском метро
Российский ветеран ММА Олег Тактаров отреагировал на просьбу прокомментировать слова бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец и промоутер в шутку сравнил избиение пассажира в московском метро тремя уроженцами Дагестана с дракой своей команды с Конором Макгрегором.
«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», — написал Хабиб, прикрепив фото Макгрегора.
«Хабиб идет на *** (мужской половой орган. — Прим. «СЭ»), просто идет на ***. Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», — сказал Тактаров, эмоционально отреагировав на звонок Metaratings.ru.
Напомним, ранее стало известно, что Роман Ковалев заступился за девушку в метро, за что был избит. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленное мужество и неравнодушие.
Дополнительная информация:
https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-poslal-khabiba-nurmagomedova-posle-posta-ob-izbienii-passazhira-v-moskovskom-metro-1083818/
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