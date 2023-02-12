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Сегодня, 11:09

Слипенко: «Ожидал раздельного решения судей в пользу Махачева»

Алина Савинова
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски.

«Поединок получился не таким однозначным, как считалось. Все думали, что Махачев заберет бой в одну калитку и финиширует Волкановски. Сказалось то, что встреча прошла все пять раундов, и Ислам сильно функционально подсел в пятом раунде. Я даже ожидал раздельного решения судей в пользу Ислама.

Бой получился крутой, как мы любим. Было много тактической работы, и Исламу было тяжело контролировать Волкановски в борьбе. Алекс все делал правильно, не давал себя задушить и контролировал. Он бы мог рассчитывать на победу, если бы не позволил россиянину провести ни одного перевода, а так защищался и вставал, но переводить себя давал. Ислам контролировал Волкановски, но бой получился тяжелый», — приводит Metaratings.ru слова Слипенко.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Россиянин впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес австралийцу первое поражение в UFC.

 

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-pro-boi-makhacheva-i-volkanovski-ozhidal-razdelnogo-resheniya-227216/
Ислам Махачев
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