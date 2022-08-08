Блогеры-бойцы Тарасов и Солонин приняли участие в массовой драке со стрельбой

Популярные бойцы поп-ММА Артем Тарасов и Никита Солонин участвовали в массовой потасовке в городе Мурино, пишет Telegram-канал Mash. По информации источника, несколько десятков человек устроили массовую драку со стрельбой.

Причиной конфликта могли стать разногласия между Тарасовым и Солониным с рэпером D.Masta. Тарасова якобы избили в кафе в Московском районе, а потом повезли в Мурино, где хотели разобраться еще и с Солониным. Все закончилось дракой между группами поддержки с обеих сторон. Сообщается, что ранен 26-летний мужчина.

В интервью «Известиям» Тарасов опроверг участие в конфликте. «Я был на месте происшествия, в драке не участвовал, — приводят слова Тарасова «Известия». — Произошла она из-за конфликта двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня, слава богу, никаких проблем нет со здоровьем».

В полиции подтвердили информацию о драке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.