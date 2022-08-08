Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:40

Блогеры-бойцы Тарасов и Солонин приняли участие в массовой драке со стрельбой

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Артем Тарасов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Популярные бойцы поп-ММА Артем Тарасов и Никита Солонин участвовали в массовой потасовке в городе Мурино, пишет Telegram-канал Mash. По информации источника, несколько десятков человек устроили массовую драку со стрельбой.

Причиной конфликта могли стать разногласия между Тарасовым и Солониным с рэпером D.Masta. Тарасова якобы избили в кафе в Московском районе, а потом повезли в Мурино, где хотели разобраться еще и с Солониным. Все закончилось дракой между группами поддержки с обеих сторон. Сообщается, что ранен 26-летний мужчина.

В интервью «Известиям» Тарасов опроверг участие в конфликте. «Я был на месте происшествия, в драке не участвовал, — приводят слова Тарасова «Известия». — Произошла она из-за конфликта двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня, слава богу, никаких проблем нет со здоровьем».

В полиции подтвердили информацию о драке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Артем Тарасов
ММА
3
1
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джамал Хилл: «У меня в UFC в два раза больше побед, чем у Прохазки»

Тарасов заявил, что не принимал участия в массовой драке в Мурино
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости