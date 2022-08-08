Джамал Хилл: «У меня в UFC в два раза больше побед, чем у Прохазки»

10-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (11-1) бросил вызов чемпиону дивизиона Ирже Прохазке (29-3), заметив, что у него больше побед в лиге, чем у чемпиона.

«Я заинтересован в поединке с любым из топа дивизиона, — отметил Хилл на пресс-конференции после UFC on ESPN 40. — Но я бы хотел подраться с Иржи. Я вызывал его на протяжении двух лет и теперь я хочу с ним подраться. Мне все равно, чемпион он или нет. У меня в UFC в два раза больше побед, чем у него. Если же я не смогу заполучить бой с ним, то дайте мне того, кто раньше сидел на вершине. Я голоден и хочу золота. Лев жаждет золота».

Хилл идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Тьяго Сантоса (22-11) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 7 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.

Прохазка победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.