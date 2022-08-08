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Сегодня, 10:42

Тарасов заявил, что не принимал участия в массовой драке в Мурино

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Артем Тарасов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов заявил, что не принимал участие в массовой драке в ночь на 8 августа в Мурино.

«Я был на месте происшествия, в драке не участвовал, — цитирует Тарасова РЕН ТВ. — Произошла она из-за конфликта двух людей, которые не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня сейчас, слава Богу, никаких проблем нет. Ни со здоровьем, ни с чем. Потому что мне не попали, не постреляли там, ничего такого. Ну, такая ситуация неприятная получилась. Вот на видео даже видно в конце, где там ребята бьют человека, где я пробегаю, типа: «Не надо одного бить его».

Ранее сообщалось, что Тарасов и Никита Солонин участвовали в массовой потасовке в городе Мурино. Причиной конфликта могли стать разногласия между Тарасовым и Солониным с рэпером D.Masta. В массовой драке был ранен 26-летний мужчина. В полиции подтвердили информацию о драке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1009879-boets-tarasov-v-drake-v-peterburge-ne-uchastvoval
Артем Тарасов
ММА
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