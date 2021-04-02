Тактаров заявил, что акция BLM привела к расслоению в американском обществе

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в интервью «СЭ» рассказал, как акция Black Lives Matter («Жизни черных важны») повлияла на общество в США.

«Черные немного перестарались. Сейчас к ним идет отторжение, расслоение белого и черного населения. Если раньше люди реально не замечали, черный человек или белый, то сейчас либо лебезят, чтобы проблем не было, либо идет отторжение. Я видел одного охреневшего, который возомнил себя богоизбранным. Основная масса чувствует, что это была абсолютно ненужная вещь — сейчас уже доказано, что она была проплачена. Одни и те же люди якобы нападали на Капитолий и выходили и во время акций Black Lives Matter», — сказал Тактаров «СЭ».

(Константин Колмаков)

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