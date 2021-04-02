Фирас Захаби назвал Нганну самым талантливым бойцом в истории UFC

Тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби поделился мнением о выступлении Франсиса Нганну в бою против Стипе Миочича.

«Миочич допустил ошибку, когда не дал Нганну себя перевести. Ему нужно было идти с ним на землю, не защищаться от тейкдауна, а затем бороться с ним в партере, использовать гильотину и другие приемы. Если бы он провозился 3-4 минуты с Нганну в партере, или хотя бы затянул в один интенсивный грэпплинг-размен на земле, то это очень сильно бы повлияло на бой», — сказал Захаби в подкасте Tristar Gym.

«Нганну выглядит фантастически. Думаю, с точки зрения сырого таланта — он самый одаренный боец в истории UFC. Он обладает аномальной силой, для которой даже не нужна какая-то особенная техника, он очень быстро учится, побеждает с видимой легкостью. Мы не видели у Нганну трудовых побед, он выигрывает очень легко, хотя, конечно, я уверен, что в зале он работает усердно. С учетом, как поздно он пришел в спорт, как он побеждает и чего добился — мы вполне можем назвать его самым талантливым бойцом, который когда-либо входит в октагон«, — отметил Захаби.

27 марта Нганну нокаутировал Миочича во 2-м раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.