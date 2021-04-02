Тактаров: «Противостояние Трампа и Байдена превратило США в бомжатник»

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в интервью «СЭ» рассказал о ситуации в США и бездомных в Калифорнии.

«Противостояние Трампа и Байдена превратило страну в бомжатник. Даже на моей улице, недалеко от синагоги, целые эшелоны из грязных вещей — люди воруют тележки, собирают требуху и перевозят с места на место. Беверли-Хиллз, Голливуд — все загажено, палатки какие-то стоят. Приехать страшно. Америка стала непрезентабельной. Помните фильм «Таксист» с Робертом Де Ниро, какой была Америка, каким был Нью-Йорк? Нынешняя откатилась до похожего уровня, до 92-го и 93-го года», — сказал Тактаров.

«Сейчас все это поменяется, Байдену надо это исправлять. Но для каждого бомжа нужен shelter («приют» в переводе с англ. — Прим. «СЭ»), а многие живут так, потому что им нравится. Они не хотят работать. У всех пособие, можно не платить за квартиру. И это не те юродивые, как в России, которые не могут себя обеспечить по физическим причинам. Это здоровые кони, которые решили, что есть дешевая марихуана, можно сидеть, курить и не работать. Ответственности нет, сидишь куришь. Жизнь удалась, называется», — отметил бывший боец.

(Константин Колмаков)