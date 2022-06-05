Тренер Волкова после победы бойца над Розенструйком: «Саня готов драться за пояс»

Тренер россиянина Александра Волкова Тарас Кияшко оценил состояние подопечного после боя с суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

«Александр цел и невредим. Судя по всему, он даже ничего не пропустил, — сказал Кияшко «СЭ». — Всегда кажется, что Саня пропускает удары, но на самом деле половина или даже большая часть ударов мимо. По телевизору кажется, что Саня пропустил какой-то сильный удар, но на самом деле все не так. Все мимо, в защиту, либо — вскользь. Здесь Саня вообще не пострадал. В этом бою был человек, который хочет побеждать, который хочет стать чемпионом. Здесь вы увидели настоящего Саню Волкова».

Также Кияшко заявил, что Волков готов к бою за пояс UFC в тяжелом весе.

«Я бы хотел, чтобы Саня уже за пояс подрался, потому что мы столько идем уже к этому поясу. UFC решит — с тем Саня и подерется. Если это будет бой за пояс — это вообще круто. Но, наверное, нам не дадут за пояс подраться. Но скажу, что Саня готов драться за пояс».

Волков техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Розенструйка. Бойцы сразились в главном событии турнира UFC Fight Night 207, который завершился в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.