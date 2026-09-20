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Арман Царукян — Маурисио Руффи, 20 сентября 2026: прямая трансляция боя UFC начнется в 5.30 мск

Арман Царукян — Маурисио Руффи: прямая трансляция боя UFC начнется в 5.30 мск

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото USA Today Sports

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян проведет бой в легком весе против бразильца Маурисио Руффи на UFC 331 в ночь с 19 на 20 сентября. Формат — 5 раундов. Турнир пройдет на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — ориентировочно в 5.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию соглавного боя UFC 331 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

ММА UFC: Царукян — Руффи

Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Арман Царукян занимает второе место в рейтинге дивизиона, Маурисио Руффи — седьмое.

Планировалось, что соперником русско-армянского бойца станет бразилец Чарльз Оливейра, но боец снялся с боя из-за гибели его тренера и одноклубника Аллана Насименту.

29-летний Царукян в ММА имеет 23 победы и три поражения. Рост бойца — 170 см, размах рук — 184 см. Последний бой Арман провел 22 ноября 2025 года. На турнире UFC в Катаре он победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде.

30-летний Руффи имеет профессиональный рекорд 14-2. Рост бразильца — 180 см, размах рук — 191 см. Последний бой Маурисио провел 14 июня 2026-го. На UFC в Белом доме он нокаутировал Майкла Чендлера в первом раунде.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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