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UFC 331: прямая трансляция турнира, где смотреть онлайн бесплатно 20 сентября 2026

UFC 331: началась прямая трансляция турнира

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александре Пантожа.
Фото Getty Images

Прямая трансляция турнира UFC 331 начнется в 0.30 мск. Вечер ММА проходит «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Основной кард стартует в 4.00 по московскому времени.

Главное событие вечера — реванш за чемпионский пояс в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном и Александром Пантожей. В соглавном бою встретятся Арман Царукян (Россия, Армения) и Маурисио Руффи (Бразилия).

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 331 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 2.15 мск.

Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Александр Пантожа
Арман Царукян
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