Арман Царукян — Маурисио Руффи: прямая трансляция боя UFC 331

Арман Царукян проведет пятираундовый бой в легком весе против Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в ночь с 19 на 20 сентября. Турнир пройдет на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начнется боя около 5.30 по московскому времени.

ММА UFC: Царукян — Руффи

Соглавный бой UFC 331 покажут в прямом эфире на UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, а также на «Кинопоиске» и Okko (в ретрансляции федерального канала). Результаты поединка можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Изначально соперником Царукяна должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, однако он отказался от поединка после гибели своего тренера и одноклубника Аллана Насименту.

29-летний Царукян провел в ММА 26 боев: 23 победы, 3 поражения. 30-летний Руффи имеет рекорд 14-2.