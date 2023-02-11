Тренер Армана Царукяна дал прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски

Тренер бойца UFC Армана Царукяна Сергей Торосян поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Я считаю, что в стойке он [Махачев] не будет рисковать, — сказал Торосян «СЭ». — Ислам будет драться в стойке, но до того момента, пока Волкановски не поверит в это. Поверит, и сразу окажется на полу, будет законтролирован Исламом. Или добивания. Не думаю, что Ислам Махачев сможет засабмитить Волкановски, потому что Волкановски с Крэйгом [Джонсом] тренируется по грэпплингу, там очень серьезная школа грэпплинга. Я считаю вообще их одними из лучших в мире. Поэтому вряд ли получится засабмитить — возможно такое, но маловероятно. Но, допустим, с добиванием в партере — однозначно, Махачев должен выиграть у Волкановски. Либо бой закончится по баллам с явным преимуществом Махачева, либо он его просто забьет и нокаутирует в партере».

Утром 12 февраля в Перте, Австралия, состоится турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски в поединке за пояс в легком весе.