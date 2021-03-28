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Волков может провести бой за титул чемпиона UFC

15:05
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Менеджеры российского бойца смешанного стиля Александра Волкова запросили в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) поединок против француза Франсиса Нганну. Об этом сообщил представитель россиянина Иван Банников.

«Мы уже запросили бой против Нганну», — цитирует ТАСС Банникова.

В воскресенье Нганну победил нокаутом во втором раунде американца Стипе Миочича и завоевал титул UFC в тяжелом весе.

Следующим соперником Нганну может стать американец Джон Джонс. Данный бой в июле-августе.

Всего на счету Нганну 16 побед и три поражения. У Волкова 33 победы и восемь поражений. Последний бой россиянин провел в феврале, победив по втором раунде нидерландца Алистера Оверима.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11013247

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