Тактаров считает, что с Фергюсоном Хабибу будет тяжелее, чем с Порье

Бывший боец ММА Олег Тактаров поделился мнением о будущем поединке чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Ранее сообщалось, что контракт на этот поединок уже подписан. Сегодня в команде Фергюсона сообщили, что бой пока не утвержден официально.

— Подписание контракта — это хорошо, но оно еще не означает, что бой состоится, — цитирует Тактарова «Подмосковье сегодня». — Сколько раз он уже срывался? Четыре? Но мне бы, конечно, хотелось увидеть этот бой, потому что Хабиб и Фергюсон сейчас сильнейшие в своем весе. Победителя предугадать не возьмусь, поединок может пойти по любому сценарию. Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке. Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше.