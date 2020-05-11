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Тактаров рассказал, как помог Канделаки. Он советовал ей накачать попу

20:37
Тина Канделаки. Фото instagram.com
Тина Канделаки. Фото instagram.com
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Бывший боец UFC Олег Тактаров высказался о своем отношении к генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки.

— Канделаки? Нормальная девчонка. Я ей как-то помог, кстати. Сказал: «Накачай попу». И у нее все пошло. Горяченькая? Не знаю, я думаю, что наоборот. Девкам — качать попу. С накаченной попой у вас будет прекрасная жизнь и все получится! Поверьте, Тактарову, у вас все наладится! Попа — всему голова! — сказал Олег Тактаров в прямом эфире Instagram.

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