Тактаров рассказал, как помог Канделаки. Он советовал ей накачать попу

Бывший боец UFC Олег Тактаров высказался о своем отношении к генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки.

— Канделаки? Нормальная девчонка. Я ей как-то помог, кстати. Сказал: «Накачай попу». И у нее все пошло. Горяченькая? Не знаю, я думаю, что наоборот. Девкам — качать попу. С накаченной попой у вас будет прекрасная жизнь и все получится! Поверьте, Тактарову, у вас все наладится! Попа — всему голова! — сказал Олег Тактаров в прямом эфире Instagram.