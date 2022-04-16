«Андерсона должны были дисквалифицировать». Тактаров обвинил американца в намеренном нарушении правил в бою с Немковым
Бывший боец UFC Олег Тактаров высказал мнение, что в поединке-реванше россиянин Вадим Немков сможет победить американца Кори Андерсона только в стойке. По его словам, Андерсон специально нанес рассечение Немкову на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе (США).
«Ну это откровенное рассечение, специальное, никакое не случайное, это откровенное нарушение регламента, — цитирует РБК тактарова. — Андерсона должны были дисквалифицировать. Там все было для того, чтобы было рассечение. Специально бил в одну точку, и головой, и локтем. Других вариантов нет».
Поединок в полутяжелом весе между россиянином обладателем чемпионского титула Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе (США) был признан несостоявшимся.
Бой был остановлен за пять секунд до конца третьего раунда из-за рассечения у Немкова, полученного в результате удара головой со стороны американца. Россиянин сохранил титул.