Немков и Андерсон могут снова подраться в Bellator через несколько месяцев

Президент Bellator Скотт Кокер объяснил, почему бой россиянина Вадима Немкова и американца Кори Андерсона признали несостоявшимся.

«К сожалению, так закончился этот бой, — сказал Кокер на пресс-конференции. — Я был удивлен остановкой поединка, так как не знал, что повреждение Немкова настолько серьезное. Сечка оказалась глубокой, до кости».

«Я спросил рефери: «Что случилось? До конца раунда осталось всего несколько секунд». И он ответил: «Нет, повреждение слишком серьезное. Мы не можем разрешить им драться дальше».

«Надеюсь, что они повторно подерутся через 3 или 4 месяца, если, конечно, со здоровьем у них будет в порядке. Мы определенно сведем их снова».

Бой между Немковым и Андерсоном был остановлен в конце третьего раунда, когда американский спортсмен нанес неумышленный удар головой. Бойцы сразились на турнире Bellator 277, который состоялся в ночь на 16 апреля в Сан-Хосе (Калифорния, США).