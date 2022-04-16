Американец Кори Андерсон объяснил, почему считает себя чемпионом Bellator в полутяжелом весе, несмотря на отмененный результат боя с россиянином Вадимом Немковым.

«Кто бы что ни говорил, но я чемпион, — сказал Андерсон на пресс-конференции. — Да, был нанесен неумышленный удар головой, но вам нужно посмотреть на первые 15 минут поединка. Да, первый раунд оказался близким, но последующие два раунда безоговорочно остались за мной, поэтому я считаю себя чемпионом. Я — лучший полутяжеловес. Не то чтобы я побил его, я сломал его».

«Поначалу на эмоциях я не протянул ему руку, но потом подошел к нему, обнял и сказал, что это не его вина. Был нанесен неумышленный удар головой. Ключевое слово: неумышленный».

Бой на турнире Bellator 277 между Немковым и Андерсоном был остановлен в конце 3-го раунда, когда американский спортсмен нанес неумышленный удар головой. Россиянин был снят с боя по решению врачей.