Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:10

Андерсон — о Немкове: «Я сломал его, поэтому считаю себя чемпионом»

Американский боец Андерсон считает, что сломал Немкова в поединке на Bellator 277
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кори Андерсон.
Фото Global Look Press

Американец Кори Андерсон объяснил, почему считает себя чемпионом Bellator в полутяжелом весе, несмотря на отмененный результат боя с россиянином Вадимом Немковым.

«Кто бы что ни говорил, но я чемпион, — сказал Андерсон на пресс-конференции. — Да, был нанесен неумышленный удар головой, но вам нужно посмотреть на первые 15 минут поединка. Да, первый раунд оказался близким, но последующие два раунда безоговорочно остались за мной, поэтому я считаю себя чемпионом. Я — лучший полутяжеловес. Не то чтобы я побил его, я сломал его».

«Поначалу на эмоциях я не протянул ему руку, но потом подошел к нему, обнял и сказал, что это не его вина. Был нанесен неумышленный удар головой. Ключевое слово: неумышленный».

Бой на турнире Bellator 277 между Немковым и Андерсоном был остановлен в конце 3-го раунда, когда американский спортсмен нанес неумышленный удар головой. Россиянин был снят с боя по решению врачей.

Вадим Немков
ММА
1
0
Читайте также
«Зря он меня свиноматкой назвал». Дацик нокаутировал бразильского гангстера за 40 секунд
Немкова спасла голова Андерсона. Финал Гран-при Bellator с участием Вадима Немкова отменили из-за запрещенного удара американца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андерсон — о бое с Немковым: «Если бы не те три секунды, то я уже стал бы чемпионом»

«Андерсона должны были дисквалифицировать». Тактаров обвинил американца в намеренном нарушении правил в бою с Немковым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости