Первый российский чемпион UFC Тактаров рассказал, чем его расстроила победа Емельяненко

Актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился впечатлениями от победы Федора Емельяненко в бое с Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269.

«Отличный пример команде. Одно расстраивает — теперь его вытянут еще на 3 боя минимум с условиями, от которых будет трудно отказаться. Все это очень опасно», — написал Тактаров в Instagram.

Емельяненко нокаутировал Джонсона уже в первом раунде. Прошлый бой 45-летний россиянин был около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.