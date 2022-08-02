Майкл Биспинг: «Хочу увидеть бой Шевченко и Нуньес за титул BMF»

Биспинг считает, что UFC должен организовать третий поединок между Шевченко и Нуньес

Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) заявил, что UFC есть смысл организовать третий поединок между чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентиной Шевченко (22-3) и двойной чемпионкой UFC в легчайшем и полулегком весе женского дивизиона Амандой Нуньес (22-5).

«Я бы хотел увидеть их третий бой, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Этот бой мог бы пройти в промежуточном весе за женский титул BMF [The Baddest Motherfucker]. Они ввели этот пояс для парней, так давайте сделаем женскую версию BMF. Валентина поднимется до 130 фунтов, а Нуньес спуститься до 130 фунтов».

С Нуньес Шевченко дралась дважды, и оба раза потерпела поражение: 5 марта 2016 года на UFC 196 бразильянка победила единогласным решением судей, а 9 сентября 2017 года на UFC 215 — раздельным решением судей.