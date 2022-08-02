Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:20

Майкл Биспинг: «Хочу увидеть бой Шевченко и Нуньес за титул BMF»

Биспинг считает, что UFC должен организовать третий поединок между Шевченко и Нуньес
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) заявил, что UFC есть смысл организовать третий поединок между чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентиной Шевченко (22-3) и двойной чемпионкой UFC в легчайшем и полулегком весе женского дивизиона Амандой Нуньес (22-5).

«Я бы хотел увидеть их третий бой, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Этот бой мог бы пройти в промежуточном весе за женский титул BMF [The Baddest Motherfucker]. Они ввели этот пояс для парней, так давайте сделаем женскую версию BMF. Валентина поднимется до 130 фунтов, а Нуньес спуститься до 130 фунтов».

С Нуньес Шевченко дралась дважды, и оба раза потерпела поражение: 5 марта 2016 года на UFC 196 бразильянка победила единогласным решением судей, а 9 сентября 2017 года на UFC 215 — раздельным решением судей.

Валентина Шевченко
UFC
ММА
0
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
Шомуродов может оказаться в АПЛ, Вернер предложен «Реалу», Кукурелья договорился с «Челси». Главные трансферы и слухи Европы 2 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деррик Льюис получил бонус после поражения Павловичу на UFC 277

Тактаров похвалил Павловича за победу над американцем Льюисом на UFC 277
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости