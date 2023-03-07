Тактаров: «Я спокоен за Петра Яна. У Двалишвили партер хуже, чем у Стерлинга»

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Я почему-то спокоен за Петра. Если брать технические аспекты, то я считаю, что у Стерлинга партер лучше, чем у Двалишвили. Борьба — это такая вещь, что надень на этих чемпионов кимоно или куртку, и я даже могу выйти и победить их. А вот бороться голыми и потными я начал буквально за шесть месяцев до моего чемпионства в UFC. В кимоно мне не надо давать шанс на ошибку, потому что ее не будет. Это сотни тысяч раз отрепетировано. Но здесь все по-другому, поэтому в борьбе очень много нюансов», — цитирует Тактарова Metaratings.ru.

Поединок между бойцами состоится в воскресенье, 12 марта. 30-летний Ян проиграл два свои последних боя в UFC американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.