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Тактаров: «За минуту до боя с Розенстрайком Волков попросил меня перевести анекдот»

Тактаров поделился ожиданиями от боя Волкова против Романова ина турнире UFC Fight Night 221
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Экс-чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя россиянина Александра Волкова против Александра Романова из Молдавии на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

«Из минусов у Александра Волкова только то, что он недавно перенес операцию. Я не видел его форму. Это единственный знак вопроса для меня. Что касается Романова, то он ярко начал, но дальше я прогресса у него не видел. А в том, что делал Саша Волков до операции, я видел прогресс. За минуту до боя с Жаирзиньо Розенстрайком он попросил меня перевести анекдот, и после этого он в первом раунде забил его за две минуты. Если он будет в такой же моральной форме, то и с Романовым проблем не будет», — приводит слова Тактарова Mma.metaratings.ru.

Поединок пройдет в воскресенье, 12 марта. В своем последнем бою 34-летний россиянин техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-volkov-za-minutu-do-boya-s-rozenstraikom-poprosil-menya-perevesti-anekdot-233546/
Олег Тактаров
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