Тактаров описал два сценария для Макгрегора

Бывший боец ММА Олег Тактаров поздравил Алексея Олейника с победой над американцем Морисом Грином. Также он предположил два развития событий в карьере ирландца Конора Макгрегора, который за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

«Хочу поздравить Алексея с победой над более молодым соперником! Так держать! Пример всем за 40 -держите форму, — написал тактаров в Instagram. - Мне конечно не хватает формата 3 боя за ночь, когда видишь такие скоротечные поединки, как сегодня у Макгрегора.



Теперь у него два варианта развития событий: остаться в этой категории и получить пояс. И все внимание и все деньги будут здесь.



Либо вернуться вниз ... Назад в будущее? Народ так бысто забывает. Король умер, Да здравствует король! Что вы думаете?»