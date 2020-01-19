Тактаров описал два сценария для Макгрегора
Бывший боец ММА Олег Тактаров поздравил Алексея Олейника с победой над американцем Морисом Грином. Также он предположил два развития событий в карьере ирландца Конора Макгрегора, который за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.
«Хочу поздравить Алексея с победой над более молодым соперником! Так держать! Пример всем за 40 -держите форму, — написал тактаров в Instagram. - Мне конечно не хватает формата 3 боя за ночь, когда видишь такие скоротечные поединки, как сегодня у Макгрегора.
Теперь у него два варианта развития событий: остаться в этой категории и получить пояс. И все внимание и все деньги будут здесь.
Либо вернуться вниз ... Назад в будущее? Народ так бысто забывает. Король умер, Да здравствует король! Что вы думаете?»
Хочу поздравить @alexeyoleynik1 с победой над более молодым соперником! Так держать! Пример всем за 40 -держите форму! Мне конечно не хватает формата 3 боя за ночь, когда видишь такие скоротечные поединки, как сегодня у @notoriousfilmofficial Теперь у него два варианта развития событий : остаться в этой категории и получить пояс . И всё внимание и все деньги будут здесь Либо вернуться вниз ... Назад в будущее? Народ так бысто забывает. Король умер, Да здравствует король! @thenotoriousmma Что вы думаете?