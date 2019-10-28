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Тактаров готов возглавить фан-клуб Макгрегора в России

17:45
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Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что готов возглавить российский фан-клуб ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

В своем Instagram Тактаров разместил отрывок интервью Конора Макгрегора в России, а также отметил, что реванш ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым провел бы в Дублине.

Поклонники Нурмагомедова обрушились с жесткой критикой Тактарова, а также начали его оскорблять, на что бывший боец ответил резким заявлением: «Столько идиотов! Был равнодушен. После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране».

Тактаров посоветовал Хабибу провести реванш с Макгрегором в Ирландии

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