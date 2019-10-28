Тактаров посоветовал Хабибу провести реванш с Макгрегором в Ирландии
Бывший российский боец Олег Тактаров высказал мнение, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен провести матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором в Дублине.
На прошедшей в Москве пресс-конференции ирландец вновь резко высказался в адрес Хабиба и всех дагестанцев.
— Я бы дал матч-реванш в Дублине, в Ирландии. Как когда-то дал матч-реванш в Бразилии, в Сан-Паулу, где людей убивали вечером на улице. Но это я, — написал Тактаров в Instagram. — Я никогда ничего и никого не боялся, а наоборот, искал опасность. У меня такая генетика.
У прабабушки (Коноплева) муж и все три сына погибли на войне. Дед мальчишкой 13 лет делал снаряды для Катюш в холодном цеху и поднимал дух у своих друзей, пацанов, что падали от голода. Отца за то, что заступился за сестру товарища и послал в тяжёлый нокаут 6 подонков из элиты, посадили.
Там 50 блатных шакалов с камнями пытались сломать, но не смогли. У меня хорошая генетика. Моя генетика мне досталась от смелых и честных людей. Поэтому я понимаю и принимаю, если вижу, что кто-то струсил, — не у всех такие гены.
PS
Перевод :Разве он представляет Россию? Я не думаю, что он представляет Россию. Никогда в своей жизни не видел, что он представляет Россию. Видели ли вы когда-нибудь, как он поднимает русский флаг? Как я поднимаю флаг Ирландии с гордостью? Никогда не видел этого в своей жизни.
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Ваше мнение? Я бы дал матч реванш в Дублине, в Ирландии Как когда-то дал матч реванш в Бразилии в Сан Паоло,где людей убивали вечером на улице. Но это я. Я никогда ничего и никого не боялся, а наоборот искал опасность У меня такая генетика. У прабабушки (Коноплева) муж и все три сына погибли на войне Дед мальчишкой 13 лет делал снаряды для Катюш в холодном цеху и поднимал дух у своих друзей, пацанов, что падали от голода Отца, за то, что заступился за сестру товарища и послал в тяжелый нокаут 6 подонков из элиты, посадили. Там 50 блатных шакалов с камнями пытались сломать, но не смогли У меня хорошая генетика Моя генетика мне досталась от смелых и честных людей Поэтому я понимаю и принимаю, если вижу что кто-то струсил- не у всех такие гены PS Перевод :Разве он представляет Россию? Я не думаю, что он представляет Россию. Никогда в своей жизни не видел, что он представляет Россию. Видели ли вы когда-нибудь, как он поднимает русский флаг? Как я поднимаю флаг Ирландии с гордостью? Никогда не видел этого в своей жизни.