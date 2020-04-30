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«Так хорошо я давно себя не чувствовал». Хабиб доволен своей формой

09:51
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
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Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил физическую форму, в которой находится после пройденного тренировочного лагеря.

— Это был мой лучший тренировочный лагерь, так хорошо я давно себя не чувствовал, к возвращению подготовимся ещё лучше, — написал Нурмагомедов в Instagram.

31-летний Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсон, но Хабиб не смог вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи, который сразится с Фергюсоном на турнире UFC 249 в мае.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон 7 сентября 2019-го, тогда он победил Дастина Порье.

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