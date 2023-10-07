Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики.

«Мой дорогой брат Адам Рамзанович Кадыров награжден медалью «Герой Чеченской Республики»! Все знают его как отважного молодого человека, преданного пути своего великого дедушки и достойно представляющего свой род!» — приводит ТАСС слова министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева со ссылкой на его Telegram-канал.

Также депутат Госдумы Адам Делимханов поздравил 15-летнего Адама с этим званием и отметил, что Кадыров добился «особенных успехов» в спорте, «одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».

Адам Кадыров занимается единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований. Он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд». В марте 15-летний Кадыров заявил, что скоро будет выступать в промоутерской компании по смешанным единоборствам ACA.